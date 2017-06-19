今日 22:10
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中盈集團(00766)發盈警，預期截至今年3月底止，全年虧損將顯著增加，去年同期亦錄得虧損1.94億元。
該公司解釋，虧損增加主要因為該集團勘探及評估資產於期內預期將確認為減值虧損，以及該集團貸款融資活動的商譽減值虧損。
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