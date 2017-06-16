今日 18:57
重要通告
港股直擊
中國神華(01088)公布，擬籌劃涉及該公司的重大事項，A股股票已於6月5日起停牌。
根據控股股東神華集團通知，由於籌劃事項尚存在不確定性，董事會決議，A股股票自6月19日起繼續停牌至7月4日。
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