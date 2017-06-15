今日 12:40
重要通告
港股直擊
德永佳集團(00321)公布，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利4.79億元，按年下跌54.45%。每股盈利34.6仙，末期息派32仙。
期內，收入78.58億元，按年減少15.89%。
銀行界料港美下半年不加息
今日信報
儲局縮表恐慌 科網巨企曾瀉2%
香港是福地
郝承林
｜
今日信報
聯儲局加息與縮表的迷思
呂梓毅
｜
今日信報
長實售樓目標調升至350億
Is a deep correction looming over the US stock market?
Eric Lui｜ EJ Insight
港府抱殘守缺搞創科啼笑皆非
StartupBeat
央行研究加息 加元見支持
李庭豐
｜
財富管理
獲北韓釋放美學生成植物人
時事脈搏 ｜ 今日 09:33
海航告郭文貴誹謗 指言論造成商譽及經濟損失
時事脈搏 ｜ 今日 02:05
科技股滑落 美股受壓
國際財經 ｜ 今日 05:14
開市焦點:大市缺回升催化劑 續關注科技內險股
港股直擊 ｜ 今日 08:44
比特幣價格急挫19% 挨近2000美元
國際財經 ｜ 今日 02:19
江蘇幼兒園大爆炸8死65傷 疑犯鎖定
時事脈搏 ｜ 今日 09:53
Nike重組架構 全球裁員1400人
國際財經 ｜ 今日 01:37
【EJFQ信析】港股技術轉差 反彈浪瀕告終
即巿股評 ｜ 今日 07:00
紐約油價創7個月低位
國際財經 ｜ 今日 03:53
隱形大股東曝光 海航:無官員持股
中國財經 ｜ 今日 11:36
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞