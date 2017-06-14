重要通告 港股直擊

中國飛機租賃(01848)宣布，向波音購買50架波音737MAX系列飛機，總目錄價格約為58億美元(約453億港元)，預期波音飛機將分階段交付予集團直至2023年。

按照一般商業及行業慣例，波音與集團就將予購買的波音飛機經磋商及同意若干價格優惠，因此代價低於上述有關飛機的目錄價格，代價將透過內部資源及貸款或其他借款所得款項支付。

集團相信，取得的價格優惠對其機隊的營運成本並無重大影響，而由於將撥資的飛機購買價較低，故波音飛機的飛機融資金額將會縮減。集團須履行保密責任，不得向任何第三方披露。