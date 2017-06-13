中國南方航空(01055)公布，5月客運運力投入按年上升11.63%，其中，國內增12.57%，地區下跌7.79%，國際上升10.53%；旅客周轉量上升14.17%，其中，國內增15%，地區下跌5.5%，國際上升13.23%。
期內，客座率為80.81%，按年上升1.8個百分點，其中，國內、地區和國際分別增1.72、1.82和1.9個百分點。
貨運方面，5月貨運運力投入按年上升16.03%，貨郵周轉量增23.44%；貨郵載運率為55.98%，上升3.36個百分點。
中國南方航空(01055)公布，5月客運運力投入按年上升11.63%，其中，國內增12.57%，地區下跌7.79%，國際上升10.53%；旅客周轉量上升14.17%，其中，國內增15%，地區下跌5.5%，國際上升13.23%。
期內，客座率為80.81%，按年上升1.8個百分點，其中，國內、地區和國際分別增1.72、1.82和1.9個百分點。
貨運方面，5月貨運運力投入按年上升16.03%，貨郵周轉量增23.44%；貨郵載運率為55.98%，上升3.36個百分點。
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