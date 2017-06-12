重要通告 港股直擊

宏輝集團(00183)公布，以代價2.06億元出售中飛全部股本，以及結欠該公司的全部債項。

中飛主要業務為物業投資。該公司預料，出售事項所得款項淨額約2.03億元，將用於主要業務活動中的收購物業作投資、買賣及發展方面。