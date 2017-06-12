重要通告 港股直擊

中國海景(01106)，以每股0.9元(馬幣‧下同)，出售其所持有的4713.3萬股Yong Tai不可贖回可換股優先股，涉及總代價為4241.97萬元(約7618.58萬港元)。

該公司預期，因出售事項實現收益約464.97萬元(約835.09萬港元)。出售事項的所得款項用作一般營運資金及為可能不時發現的投資機會提供資金。

Yong Tai為馬來西亞上市公司，主要從事物業發展業務。出售完成後，該集團仍持有約1.53億股Yong Tai的不可贖回可換股優先股。