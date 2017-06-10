重要通告 港股直擊

盛諾集團(01418)宣布，今年上半年其營運成本仍然高昂，主要原因為位於美國田納西州Nashville的新廠房試產的成本及甲苯二異氰酸酯的價格高企。

此外，為應付下半年的客戶訂單的預期增長，集團於上半年產生額外市場推廣及物流開支。集團預期，生產及營運成本高昂將對截至6月底止六個月的整體財務表現構成不利影響，惟認為集團整體財務狀況穩健，對長遠前景抱持樂觀態度。

集團並宣布，上述廠房已開業，商業生產於6月開展，而產量將逐步提升。

同時，集團宣布，與美國最大型床褥生產商及分銷商之一 Serta Simmons Bedding就為後者旗下Serta及Beautyrest品牌開發全新bed-ina-box產品訂立三年策略夥伴關係。新產品最快將於今年7月透過Serta

Simmons Bedding的現有及潛在零售渠道銷售。根據與Serta Simmons Bedding訂立的策略夥伴安排，Serta及Beautyrest品牌的盒裝床褥產品將於上述廠房生產及組裝。



儘管本集團於2017年上半年的營運成本高昂，惟董事會認為本集團整體財務狀況

穩健，董事會亦對本集團長遠前景抱持樂觀態度。

本公司將於適當時候以公佈方式就任何進一步業務最新消息向其股東及有意投資

者提供最新消息。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

盛諾集團有限公司

主席

林志凡

香港，2017年6月12日

於本公佈日期，執行董事為林志凡先生（ 董事會主席 ）、張棟先生（ 總裁 ）、陳楓先

生、林錦祥先生（ 首席財務官及公司秘書 ）及林斐雯女士；獨立非執行董事為王志

強先生、林誠光教授、范駿華先生、張傑先生及吳德龍先生。

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