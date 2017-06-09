中國鐵建(01186)公布，公司下屬中國鐵建投資集團有限公司(聯合體牽頭人)、中鐵第一勘察設計院集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、中鐵十九局集團有限公司、中鐵二十一局集團有限公司與廣德鐵建創信投資合夥企業、中國政企合作投資基金股份有限公司組成的聯合體（簡稱「中國鐵建聯合體」），中標京新高速(G7)梧桐大全至木壘公路建設政府和社會資本合作(PPP)項目。
項目主線長度514.952公里，建設期3年，收費期30年，項目投資估算總額約178.72億元人民幣。
中國鐵建(01186)公布，公司下屬中國鐵建投資集團有限公司(聯合體牽頭人)、中鐵第一勘察設計院集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、中鐵十九局集團有限公司、中鐵二十一局集團有限公司與廣德鐵建創信投資合夥企業、中國政企合作投資基金股份有限公司組成的聯合體（簡稱「中國鐵建聯合體」），中標京新高速(G7)梧桐大全至木壘公路建設政府和社會資本合作(PPP)項目。
項目主線長度514.952公里，建設期3年，收費期30年，項目投資估算總額約178.72億元人民幣。
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