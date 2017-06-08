今日 17:08
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港股直擊
中國建築國際(03311)公布，今年首5個月，累計新簽合約額約434.3億元，按年增加18.37%，相當於完成2017年全年目標最少900億元的48.3%。
截至5月底止，該集團在手總合約額約2904.4億元，其中未完合約額約1748億元。
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今日信報
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李庭豐
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