重要通告 港股直擊

德昌電機(00179)宣布，The Ceress Unit Trust以每股26.41元，配售3027.5萬股，相當於已發行股本約3.44%，套現約8億元。

配售價較昨日收市價28.25元，折讓約6.51%。

集團非執行董事汪建中為The Ceress Unit Trust的受益人，配售完成後，Ceress持有該公司2.89%股權。

另外，汪顧亦珍家族信託基金透過Winibest同意認購737.85萬股配售股份，完成後，汪顧亦珍家族信託基金持有集團股權由56.34%增至約57.18%。