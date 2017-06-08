重要通告 港股直擊

共享經濟集團(01178)宣布，委任孟筱茜為行政總裁，本月7日起生效，孟筱茜為恒富控股(00643)之業務拓展經理，。

此外，陳雅文獲委任執行董事兼首席財務官，同日起生效。陳雅文為陳春暉(於4.51億股股份中擁有權益，相當於已發行股本約9.08%)的女兒。

集團亦宣布，陳志華已獲委任為獨立非執行董事。