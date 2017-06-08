今日 08:10
重要通告
港股直擊
共享經濟集團(01178)宣布，委任孟筱茜為行政總裁，本月7日起生效，孟筱茜為恒富控股(00643)之業務拓展經理，。
此外，陳雅文獲委任執行董事兼首席財務官，同日起生效。陳雅文為陳春暉(於4.51億股股份中擁有權益，相當於已發行股本約9.08%)的女兒。
集團亦宣布，陳志華已獲委任為獨立非執行董事。
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今日信報
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【信報月刊】不怕交學費 入鄉願隨俗 ——…
國產航母 戰力解構
五月樓價貴97逾七成
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李庭豐
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財富管理
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