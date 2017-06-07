重要通告 港股直擊

寶龍地產(01238)宣布，收購上海市楊浦區土地的土地使用權，代價29.8億元人民幣(約34.25億港元)，內部資源支付。

該土地佔地總面積3.65萬平方米，預計總建築面積10.95萬平方米，當中約7.44萬平方米將持作投資之用，而該土地的餘下部分將開發以作出售之用。該土地的68%將持作投資之用，當中70.6%將發展為辦公樓，而29.4%將發展為商業設施，包括購物商場。

集團指，該土地位於上海東外灘，為其發展計劃的戰略重鎮之一，毗鄰主要產業發展聚集地，具有成熟的交通網絡及增長潛力。