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今日 22:29 重要通告 港股直擊

宏安地產向旭輝售油塘項目五成權益

宏安地產(01243)公布，落實以約6.64億元向旭輝控股(00884)，出售一間持有位於九龍油塘項目的附屬公司50%股權。完成交易後，雙方各持有該項目50%權益。

為應付日後發展該項目之任何資金需求，包括支付土地補價及發展的預期承擔，宏安地產將向上述合資公司提供不超過11.82億元的財務資助，主要以就外來銀行借款提供企業擔保及/或不多於2億元之股東貸款形式作出。

該項目位於油塘內地段23號及24號，土地面積約為3816.4平方米，估計總樓面面積為約2.53萬平方米。

下載港交所通告原文
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