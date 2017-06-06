瑞安房地產(00272)公布，今年首5月累計合約物業銷售額29.6億元(人民幣‧下同)，按年下跌77.92%。其中，包括住宅物業合約銷售額15.51億元，商業物業合約銷售額14.09萬元。
期內，累計已出售總建築面積8.79萬平方米，按年減少87.09%；平均售價每平方米3.37萬元。另外，售出401個車位。
單計5月合約物業銷售額10.21億元，其中包括住宅物業合約銷售額9.27億元，商業物業合約銷售額9400萬元，已出售建築面積2萬平方米及35個車位；平均售價每平方米5.12萬元。
瑞安房地產(00272)公布，今年首5月累計合約物業銷售額29.6億元(人民幣‧下同)，按年下跌77.92%。其中，包括住宅物業合約銷售額15.51億元，商業物業合約銷售額14.09萬元。
期內，累計已出售總建築面積8.79萬平方米，按年減少87.09%；平均售價每平方米3.37萬元。另外，售出401個車位。
單計5月合約物業銷售額10.21億元，其中包括住宅物業合約銷售額9.27億元，商業物業合約銷售額9400萬元，已出售建築面積2萬平方米及35個車位；平均售價每平方米5.12萬元。
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