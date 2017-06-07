今日 12:14
重要通告
港股直擊
香港財經
領展(00823)公布，截至3月底止全年可分派總額50.75億元，按年增9.52%。每基金單位末期分派116.66仙。
期內，收益為92.55億元，按年增5.89%。
領展全年每基金分派增10%
香港財經 ｜ 今日 12:35
匿名狂轟葛咸城 撐瑞聲清白
今日信報
海之戀套百億 新盤拔頭籌
【信報月刊】新加坡人住組屋 港人為何不可…
慢牛持續 空軍刀光劍影
陸文
｜
今日信報
內地續轉型升級 首選高增長行業
伊馬仕
｜
今日信報
給《17歲少女》回信
StartupBeat
Investors should focus on big trends, not stock tips
Alex Wong｜ EJ Insight
中港評級趨向一致
Tim Condon
｜
財富管理
地緣局勢困擾 美股連跌兩天
國際財經 ｜ 今日 08:01
金價升逾14美元 7個月新高
國際財經 ｜ 今日 02:15
葛咸城再出手:市場對瑞聲反應增加其狙擊信心
港股直擊 ｜ 今日 10:45
開市焦點:沽空機構觸動神經 瑞聲復牌惹關注
港股直擊 ｜ 今日 08:30
瑞聲科技甫開升16% 葛咸城揚言再狙擊
港股直擊 ｜ 今日 09:39
油價升逾1% API:美國庫存降460萬桶
國際財經 ｜ 今日 05:26
3港青為8000元泰國涉運可卡因被捕
時事脈搏 ｜ 今日 10:07
美國下調明年油價預測 上修產量估計
國際財經 ｜ 今日 01:29
復星傳70億競購Body Shop
國際財經 ｜ 今日 10:24
OPEC上月產量增加 7個月來首見
國際財經 ｜ 今日 01:31
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞