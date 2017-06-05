今日 17:02
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農業銀行(01288)公布，袁長清因工作需要，辭去該行監事長、監事會履職盡職監督委員會主席及財務與內部控制監督委員會主席職務，即日起生效。同時，他已確認與該行監事會無不同意見。
陳茂波：減辣助買樓如害人
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核武：愛因斯坦惹的禍
占飛
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開市焦點:觀望外圍重磅事件 留意內房股
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立會秘書:議事規則無要求登記捐款最終金主身份
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