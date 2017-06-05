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今日 17:02 重要通告 港股直擊

袁長清辭任農行監事長

農業銀行(01288)公布，袁長清因工作需要，辭去該行監事長、監事會履職盡職監督委員會主席及財務與內部控制監督委員會主席職務，即日起生效。同時，他已確認與該行監事會無不同意見。

下載港交所通告原文
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