重要通告 港股直擊

現代傳播(00072)公布，今年4月下旬，旗下合營公司Modern Dazed與一間龍頭國際時裝公司成立合營企業，並向該時裝公司收購若干資產，當中包括商標註冊、域名、在「Nowness」頻道上播放的媒體庫存及有關「Nowness」頻道的若干商業合約。

「Nowness」為專注於全球藝術及文化分部的視像頻道，由上述時裝公司營運。合營企業主要業務為以「Nowness」品牌名稱製作及發布媒體內容。

現代傳播計劃使用「Nowness」頻道擴大其媒體發布渠道，以覆蓋全球更多用戶。