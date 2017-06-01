重要通告 港股直擊

中國恒大(03333)宣布，獲第二輪投資者向旗下持有86.84%權益的恒大地產投入395億元(人民幣．下同)資本金，完成後集團於恒大地產持股將為73.88%。

其中，深業集團控股子公司茂文科技出資55億元，佔恒大地產增資完成後擴大後股權約2.0522%；寶鷹股份(002047.SZ)控股股東古少明控股的寶信投資、華達置業及麒翔投資各出資50億元，各佔恒大地產擴大後股權約1.8657%；鍵誠投資出資35億元，佔恒大地產擴大後股權約1.306%；睿燦投資出資35億元，連同第一輪增資出資的65億元，完成後佔恒大地產擴大後股權約2.4254%；鴻達投資出資30億元，佔恒大地產擴大後股權約1.1194%；宇民投資、金橙宏源、嘉寓投資各出資20億元，各佔恒大地產擴大後股權約0.7463%；而深圳中意、豪仁投資及永合金豐各出資10億元，各佔恒大地產擴大後股權約0.3731%。

第二輪增資總金額將注入恒大地產的股本及資本公積金。第一輪及第二輪增資合計引入資金共700億元，將進一步為恒大地產籌集資金及增加營運資金，改善股本結構，恒大地產的淨負債率將進一步大幅下降，並致令集團可維持深深房於建議重組完成後的一定公眾持股量，進一步為深深房(000029.SZ)建議重組工作奠定基礎。

集團去年10月宣布與深深房及深圳投資等訂立重組協議，據建議重組，深深房將以發行人民幣普通股或以現金為代價，支付有關向集團全資附屬凱隆置業收購恒大地產的全部權益。完成後，凱隆置業將成為深深房之控股股東，而集團將可透過建議重組項下擬進行之交易將恒大地產及其資產於深圳證券交易所A股市場上市。