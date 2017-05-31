融創中國(01918)公布，旗下間接全資附屬重慶融創，以總代價21億元(人民幣‧下同)收購華城富麗60%股權及相關債權。同時，重慶融創將為華城富麗約4.04億元的付款責任承擔連帶擔保責任。
收購事項完成後，重慶融創將持有華城富麗60%股權，上錦建築持有35%股權，老虎資產持有餘下5%股權。
華城富麗主要從事重慶江北嘴國際金融中心項目的開發，為住宅及商業項目，總佔地面積約為約2.91萬平方米，總建築面積約為71.39萬平方米，可售面積約為54.37萬平方米，目前全部尚未出售。
融創中國(01918)公布，旗下間接全資附屬重慶融創，以總代價21億元(人民幣‧下同)收購華城富麗60%股權及相關債權。同時，重慶融創將為華城富麗約4.04億元的付款責任承擔連帶擔保責任。
收購事項完成後，重慶融創將持有華城富麗60%股權，上錦建築持有35%股權，老虎資產持有餘下5%股權。
華城富麗主要從事重慶江北嘴國際金融中心項目的開發，為住宅及商業項目，總佔地面積約為約2.91萬平方米，總建築面積約為71.39萬平方米，可售面積約為54.37萬平方米，目前全部尚未出售。
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