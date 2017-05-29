今日 17:11
重要通告
港股直擊
李氏大藥廠(00950)公布，截至今年3月底止首季，股東應佔盈利4638萬元，按年下跌12.67%；每股盈利7.86仙，不派發首季息。
期內，收益2.26億元，按年上升0.29%。
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