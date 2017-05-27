重要通告 港股直擊

聯太工業(00176)公布，以總代價1.85億元收購財順全部股份及銷售貸款。

財順擁有一個位於新界葵涌永基路13至15號及永立街20至22號的一幢16層高服務式工業大廈，稱為華利工業中心。