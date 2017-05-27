重要通告 港股直擊

萬華媒體(00426)公布，截至今年3月底止，全年虧損6201.9萬元，每股虧損15.5仙，不派末期息。

該公司對上一個年度亦錄得虧損1560.5萬元，每股虧損3.9仙。

期內，營業額1.04億元，按年下跌24.16%。