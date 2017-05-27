重要通告 港股直擊

宏安地產(01243)發盈警，預期截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利按年減少70%以上；對上一個年度盈利4.1億元。

該公司稱，盈利下降，主要由於沒有物業發展項目於期內落成，導致營業額下降。