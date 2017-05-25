重要通告 港股直擊

華泰證券(HTSC)(06886)公布，將向不超過10名的特定對象，非公開發行不超過10.89億股新A股，預計募集資金將不超過260億元人民幣，擬用於補充資本金和營運資金，以提升市場競爭力和抗風險能力。

配售股份佔該公司經擴大後已發行A股約16.67%，以及經擴大後已發行股本總額約13.19%。是次非公開發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日的90%。

董事會已批准有關建議非公開發行新A股方案的議案，並將以特別決議案的方式提呈股東大會供股東審議及批准。