今日 17:22
重要通告
港股直擊
信利國際(00732)公布，截至3月底止第一季盈利6237.9萬元，按年下跌72.02%；每股盈利2.1仙，派中期季度股息1仙。
期內收益55.25億元，創首季歷史新高，按年增長17.71%。
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