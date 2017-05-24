今日 21:25
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綠地香港(00337)公布，向上海道鑫網絡科技出售，位於中國上海浦東新區的物業，總代價4億元人民幣(約4.53億港元)。
該公司表示，上述物業的總建築面積約1.89萬方米；預期出售可帶來954萬元人民幣(約1080.53萬港元)收益淨額。
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