重要通告 港股直擊

長城汽車(02333)公布，首款純電動新能源汽車-長城C30EV今日正式上市。長城C30EV共推出舒適型、豪華型、悅享型3款車型，售價為13.98萬至14.98萬元(人民幣‧下同)，補貼後終端實際售價為6.98萬至7.98萬元。

長城C30EV採用行業領先的三元鋰電池，續航里程200km，配備快充、慢充兩種模式，搭載水冷永磁同步交流電機，可靠性高、噪聲小。此外，長城C30EV配有胎壓監測、倒車影像、博世9.0版本ESP、自動空調、隱藏式倒車雷達、坡道輔助等功能。