重要通告 港股直擊

I.T(00999)公布，截至2月底止全年盈利3.14億元，按年增50.25%，每股盈利26仙，派末期息13仙。

期內，營業額80.01億元，按年增6.1%。

香港市場之零售總收入下跌6.3%至32.43億元，銷售面積亦減少7.7%，可供比較店舖之銷售增長率下跌4.2%。

內地市場之零售總收入上升16%至34.61億元，銷售面積增加18.2%，可供比較店舖之銷售增長率上升7.1%。

日本市場之零售總收入7.31億元，增長41.4%；澳門收入下跌2.5%，至2.17億元。