重要通告 港股直擊

海隆控股(01623)宣布，近期從United Energy Pakistan Limited獲得一份一體化技術服務合同，將為一共1+8口深井提供一體化技術服務，其中一口井已經完工。該合同的計劃工期為一年。該合同的總金額不低於1100萬美元。

United Energy Pakistan Limited是聯合能源(00467)於2011年收購英國石油公司在巴基斯坦的石油天然氣資產。

集團相信，上述安排為進一步拓展集團在全球其他地區的油田一體化技術服務領域奠定基礎。