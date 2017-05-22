今日 16:55
重要通告
港股直擊
英皇證券(00717)公布，截至3月底止中期業績，股東應佔溢利3.3億元，按年增長28.03%，每股盈利5.09仙，派中期息1.38仙。
期內，總收入6.27億元，按年升36.35%。
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