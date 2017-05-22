重要通告 港股直擊

澳優(01717)宣布，收購ADP Holdings 100%權益，以現金支付1000萬澳元(約5130萬元人民幣)，以及1392.86萬股Ausnutrition Care股份支付。集團於Ausnutrition Care股權因而被攤薄至70%。集團並擬於完成日期向ADP Holdings授出本金額為1000萬澳元的融資，年息5厘，以供其償還若干現有貸款、一般營運資金及用於業務發展，

此外，集團收購Ozfarm的50%權益，代價1100萬澳元(約5640萬元人民幣)，以現金支付。

ADP Holdings擁兩全資附屬，分別為ADP及Frankston Park Unit Trust。前者主要業務為製造、包裝及銷售乳品及奶粉產品，以及相關研究及開發活動；而後者主要業務則為就ADP之業務持有物業，ADP廠房位於澳洲維多利亞州。集團指，ADP乃首批獲中國政府列為註冊海外乳製品生產商名單之首兩家澳洲廠商之一，現時為成功符合中國國家認監委註冊規定之8家澳洲嬰幼兒配方乳品生產企業之一。集團認為，收購ADP Holdings可令集團之供應組合及來源從荷蘭及新西蘭分散至澳洲，補足現有產品組合；而提供融資可加快ADP Holdings增長。

Ozfarm之業務包括以「Oz Farm」品牌名稱於澳洲、新加坡及中國營銷及分銷營養品及配方奶產品，以及營銷及出口任何其他乳品、蜂蜜或其他食品及保健品。Ozfarm現時為ADP其中一名主要客戶，擁有澳洲最暢銷孕婦配方奶品牌之一，集團認為收購Ozfarm讓集團打進澳洲及其他國家之孕婦配方奶市場，同時有利集團擴大目前於中國供應之產品種類。