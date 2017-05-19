重要通告 港股直擊

阿里健康(00241)宣布，向阿里巴巴控股收購Ali JK Nutritional Products Limited全部股權，總代價38億元。

集團將按每股3.2元發行約11.88億股代價股份償付，代價股份佔已發行股本約14.49%及擴大後股本約12.66%，代價股份發行價較集團昨日(18日)收市價每股3.41元有約6.16%折讓。

Ali JK Nutritional Products Limited將通過杭州衡平信息科技，持有目標商家對於在天貓銷售目標產品而與所有商家建立之關係之擁有權，及與管理目標商家關係的相關營銷及營運人員之僱傭關係。目標產品為於天貓銷售的藍帽子保健食品，惟不包括藥酒、功能飲料、孕產婦保健食品及嬰幼兒保健食品。

集團指，透過上述收購，有意向目標商家提供增值服務，包括追蹤市場趨勢及最新政策，並就重大最新政策向商家提供最新消息；商家客戶服務；商家營銷活動策劃；以及技術支援。

集團認為，收購目標業務將能夠進一步確保其發展為阿里巴巴集團旗下的醫藥保健旗艦平台；可以將更廣泛之電商商家納入到醫藥保健線上社群從而豐富生態，並與其醫藥電商業務、智慧醫療服務、產品追溯平台服務這三大業務板塊形成有機互補；及獲得更穩定的可持續收入增長。

截至3月底止財年，目標業務產生總商品交易額約27.72億元人民幣，並擁有約1181萬名年度活躍買家，目標業務擁有逾950名目標商家獲天貓主體授權於天貓銷售目標產品。