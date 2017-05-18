今日 07:56
重要通告
港股直擊
南海控股(00680)發行5億美元、年息3厘、於2020年到期的信用增強票據，所得款項淨額擬用於一般企業用途。
集團將尋求票據於聯交所上市，聯交所已確認票據具備上市資格。
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