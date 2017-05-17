重要通告 港股直擊

長港敦信(02229)公布，今早應證監指令停牌，董事會目前正就相關指令尋求法律意見，並將適時作出進一步公布。

該公司指出，停牌的原因為證監會認為，該公司截至2015年12月底止的年度賬目、相關業績公告及有關股份配售及債券配售的公布包含重大失實、不完整或錯誤引導資料。

同時，證監會認為，暫停股份買賣乃屬必要或適宜之舉，有利於為該公司股份維持一個有序公平的市場；及暫停股份買賣符合投資大眾或公眾的利益，或就保護所有投資者或保護該公司股份投資者而言乃屬適宜之舉。