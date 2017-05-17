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中環地王─論馬太效應
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50年後消失四成勞動力 日企搶購機械人救駕
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美政治風波停不了 道指挫逾250點
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納指跌逾2% 近一年最大
國際財經 ｜ 今日 08:39
金價升逾22美元 創一個月新高
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開市焦點:特朗普危機 港股料下試10天線
港股直擊 ｜ 今日 08:29
美國庫存下滑 油價創3周新高
國際財經 ｜ 今日 03:58
【EJFQ短評】比亞迪股份突破23.6%回調阻力 料仍有上升空間
即巿股評 ｜ 昨日 23:12
美股恐慌指數升幅 8個月最大
國際財經 ｜ 今日 00:35
道指跌逾370點 8個月最大
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美股跌幅擴大 道指挫逾300點
國際財經 ｜ 今日 02:23
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