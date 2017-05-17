重要通告 港股直擊

騰訊控股(00700)公布，截至3月底止首季盈利144.76億元(人民幣‧下同)，按年增長57.64%，優於市場預期130億元。每股盈利1.54元。

期內，非通用會計準則應佔盈利142.11億元，按年增41.66%。經營盈利192.72億元，按年增43.84%。

騰訊首季收入495.52億元，按年增54.87%，增長主要受智能手機及個人電腦遊戲、支付相關服務、數碼內容及網絡廣告所推動。

其中，增值服務業務收入按年增長41%至351.08億元。當中網絡遊戲收入增長34%至228.11億元；社交網絡收入增長56%至122.97億元。增長主要反映數碼內容服務及虛擬道具銷售收入的增長。

網絡廣告業務方面，首季收入按年增長47%至68.88億元。其中，媒體廣告收入增長20%至25.09億元，主要反映移動端媒體平台騰訊新聞及騰訊視頻收入的增長。社交及其他廣告收入增長67%至43.79億元，主要受來自微信朋友圈、微信公眾賬號、應用商店及手機瀏覽器的廣告收入增長所推動。

就QQ而言，智能終端月活躍賬戶按年大致平穩，而包括個人電腦及移動端在內的最高同時在線賬戶則增長3%至2.66億。QQ空間智能終端月活躍賬戶則按年持平。