今日 07:42
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港股直擊
銀泰商業(01833)宣布，私有化計劃已獲大法院批准，預期計劃將於開曼時間5月17日生效，倘建議成為無條件及計劃生效，股份於聯交所的上市地位預計將於香港時間本周五(19日)下午4時正或之前被撤銷。
呎價5萬 恒地233億奪美利道地王
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武術字典徐家傑拆穿 太極MMA「笑林對決…
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科網不在組合中 升市浮雲一場空
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Chatbot未來助企業年慳624億
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US tech plays: Looking beyond the big names
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岳毅:債券通可補香港股強債弱短板
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恒地料美利道地標商廈2022年落成
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中遠海控A股明起停牌
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紅星美凱龍與基金換股 涉資26.5億人幣
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翰林峰暫沽210伙
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慧聰網首季GMV按年增1.16倍
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李達志:先開通「北向通」與內地走資無關
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