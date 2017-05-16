重要通告 港股直擊

中國人民保險集團(01339)公布，該公司在H股上市後，為進一步健全治理結構及打造境內外融資平台，擬申請首次公開發行A股，並在上海證券交易所上市，集資淨額將用於充實資本金。

該公司建議，發行不超過45.99億股A股，即不超過A股發行後總股本的9.78%，A股發行定價採用通過向網下投資者詢價的方式，或該公司與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格。

該等方案將須待臨時股東大會審議批准，也須獲得中國證監會及其他相關監管機構批准後方可作實。