重要通告 港股直擊

安踏體育(02020)宣布，集團品牌產品的2017年第四季度訂貨會，訂單金額(按批發價值計算)按年錄得高單位數的升幅。

同時，今年首季度之零售金額(按零售價值計算)，按年錄得低雙位數的升幅。