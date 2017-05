重要通告 港股直擊

爪哇控股(00251)公布,以代價約2.58億英鎊(約25.92億港元),收購持有一幢倫敦商廈的公司之全部股本,將以現金及銀行融資支付。

該物業為位於33-41 Old Broad Street and 1 to 6 Union Court London, EC4N 1DY的9層大廈,可提供約19.1萬平方呎作商業辦公室用途。

目前整幢租賃予蘇格蘭皇家銀行,並由HBOS Plc作擔保,年期至2039年3月24日,預期每年可帶來現時租金收入1030萬英鎊(約1.04億港元)。