南方航空(01055)公布，4月客運運力投入按年上升7.45%，其中，國內上升7.25%，地區下降15.01%，國際上升9.32%；旅客周轉量按年上升8.74%，其中，國內上升9.44%，地區下降17.16%，國際上升8.51%。
期內，客座率為82.68%，按年上升0.98個百分點，其中，國內上升1.66個百分點，地區和國際分別下降1.96和0.62個百分點。
貨運方面，4月貨運運力投入按年上升9.69%，貨郵周轉量按年上升16.79%；貨郵載運率為54.3%，按年上升3.3個百分點。
南方航空(01055)公布，4月客運運力投入按年上升7.45%，其中，國內上升7.25%，地區下降15.01%，國際上升9.32%；旅客周轉量按年上升8.74%，其中，國內上升9.44%，地區下降17.16%，國際上升8.51%。
期內，客座率為82.68%，按年上升0.98個百分點，其中，國內上升1.66個百分點，地區和國際分別下降1.96和0.62個百分點。
貨運方面，4月貨運運力投入按年上升9.69%，貨郵周轉量按年上升16.79%；貨郵載運率為54.3%，按年上升3.3個百分點。
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