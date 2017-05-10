今日 21:33
重要通告
港股直擊
卜蜂國際(00043)公布，截至今年3月底止，首季股東應佔盈利為1395.7萬元(美元‧下同)，按年下跌78.11%。
期內，收入12.98億元，按年增加16.14%。
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