重要通告 港股直擊

領展房產基金(00823)公布，落實以40.65億元人民幣收購廣州荔灣區西城都薈廣場的條款。行政總裁王國龍指出，這個是領展首項廣州投資，有助進一步拓展內地市場，完成收購後可為領展帶來即時收入。

西城都薈廣場位於廣州地下鐵路1號線及6號線黃沙站交滙上蓋，總樓面面積約8.87萬平方米。截至2月底，已訂立219份零售租約，租用率約94.1%。

領展稱，視這項物業為長線投資，會透過資產提升及優化營運來發揮增長潛力。目前領展持有北京歐美匯購物中心及上海領展企業廣場。