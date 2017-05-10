青島港(06198)宣布，以每股4.32元配售2.43億股新H股，佔擴大後H股股本約22.11%及擴大後股本約4.84%，集資約10.5億元，淨額約10.35億元。
配售價較昨日(10日)收市價4.38元，折讓約1.37%。
集團表示，所得款項淨額99%用於海外碼頭收購及投資的備用資金，包括已與中遠海運港口(01199)達成初步意向並簽署戰略合作協議的阿聯酋阿布扎比哈里發港二期集裝箱碼頭項目；1%用於擬與中遠海運港口合資設立的碼頭項目管理公司未來營運資金。
青島港(06198)宣布，以每股4.32元配售2.43億股新H股，佔擴大後H股股本約22.11%及擴大後股本約4.84%，集資約10.5億元，淨額約10.35億元。
配售價較昨日(10日)收市價4.38元，折讓約1.37%。
集團表示，所得款項淨額99%用於海外碼頭收購及投資的備用資金，包括已與中遠海運港口(01199)達成初步意向並簽署戰略合作協議的阿聯酋阿布扎比哈里發港二期集裝箱碼頭項目；1%用於擬與中遠海運港口合資設立的碼頭項目管理公司未來營運資金。
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