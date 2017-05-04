重要通告 港股直擊

萬景控股(02193)發出盈警，預期截至今年3月底止全年盈利將大幅下跌；對上年度盈利2720.2萬元。

該公司指出，盈利大跌主要因為期內市況不景氣及業內競爭激烈，令收益及毛利率大幅下跌。