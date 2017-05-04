重要通告 港股直擊

迪生創建(00113)預期，截至今年3月底止年度業績虧轉盈。該公司去年同期虧損2.88億元。

該公司表示，雖然該財政年度下半年，香港、中國及東南亞之零售環境持續疲弱及不穩定，但由於公司嚴格控制各營運層面，致使成本及支出下降、投資盈利貢獻，以及並無往年就無形資產及若干零售店舖的固定資產作出減值，因此全年業績將會錄得盈利。

該公司強調，其財政狀況及現金淨額仍持續非常強健，充分把握任何市場復甦機會，以及參與新投資商機，以多元化拓展及擴濶其盈利基礎。

該公司預期6月5日刊發末期業績。