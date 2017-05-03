今日 12:53
重要通告
港股直擊
恒生銀行(00011)公布，截至今年12月底止年度第一次中期股息每股1.2元。
有關股息將於下月8日派發予5月19日名列該行股東名冊內之股東。
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吳雄
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習廣思
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Industrial style gives modern home a sophisticated edge
Sammie Lioe｜ EJ Insight
美債背上「最後一根稻草」
陸庭龍
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財富管理
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聯儲議息後 金價從4周低位反彈
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美國庫存連跌4周 油價微升
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開市焦點:料高位爭持 觀望滙控季績
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Tesla虧損擴大 收入勝預期
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FBI局長堅信 去年重新調查希拉莉合宜
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港股曾挫133點 騰訊瑞聲有沽壓
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