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今日 12:54 重要通告 港股直擊

銀娛首季經調整EBITDA按年升31%

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銀河娛樂(00027)公布，截至3月底止首季，錄得經調整除息稅折扣及攤銷前盈利(EBITDA)達32億元，按季及按年分別上升7%及31%。期內，收益為141億元，按季跌2%，按年升5%。

「澳門銀河」首季的經調整EBITDA為26億元，按季升9%，按年上升27%。收益為102億元，按年升5%，按季上升1%，是兩年來最佳收益的季度。貴賓廳轉碼數為1317.55億元，按季升3%，按年升1%；博彩收益51.13億元，按季增長1%，按年則跌6%；淨贏率持續下跌至3.9%，去年首季及末季分別為4.2%及4%。至於，中場博彩收益39.68億元，按季及按年分別增長3%及21%。

首季度，由於銀娛的博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約5000萬元。

此外，該集團指出，快將開展路氹新里程的工程，包括酒店、會議、獎勵旅遊、展覽和活動(MICE)、娛樂及博彩元素。同時，正在繼續進行橫琴的概念計劃，讓銀娛發展一個休閒旅遊渡假城，與其在澳門的高能量渡假城優勢互補。預計於今年稍後公布項目詳情。

另外，銀娛與蒙地卡羅濱海渡假酒店集團宣布正式建立策略夥伴合作關係，包括承諾提升雙方在業務和品牌上的合作，以及在亞太地區共同發展和營運包括綜合渡假城項目在內的娛樂業務，以及開拓在日本的發展機會。

銀娛指出，對澳門的長遠前景仍然充滿信心，因內地的中產階層不斷增加，他們對旅遊和休閒有殷切需求。憑藉銀娛獨特及與眾不同的渡假城項目，配合路氹和橫琴項目的龐大發展潛力，以及包括日本在內的國際發展機遇，該集團已為把握未來不斷增長的市場需求做好準備。

下載港交所通告原文
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