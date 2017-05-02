重要通告 港股直擊

光大銀行(06818)公布，擬配售不超過65.69億股H股，集資不超過350.02億元，將用於補充核心一級資本。

上述配售股份佔該公司經擴大後股本約12.34%；其中，華僑城集團將認購不超過42.38億股H股，中國光大集團將認購不超過23.31億H股，並設有60個月禁售期。每股配售價5.3283元，較今日收市價3.6元，溢價約48.01%。

目前光大集團持有該行117.39億股，佔該公司已發行股本約25.15%，完成配售後，將持有26.42%股權。華僑城持有7.96%。